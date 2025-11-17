“Vivo per lei – Young”: musica e solidarietà per ricordare Luisa Rana nel giorno di Santa Cecilia

Nel giorno dedicato a Santa Cecilia, patrona della musica, torna l’appuntamento con “Vivo per lei”, il concerto di beneficenza ideato nel 2022 in memoria della professoressa Luisa Rana. L’evento, nato per sostenere la sezione cittadina dell’Associazione Nazionale Tumori (ANT), si terrà giovedì 22 novembre alle 19:30 presso l’auditorium don Pierino Arcieri dell’Epass Bisceglie.

L’edizione 2025, dal titolo “Vivo per lei – Young”, darà spazio ai giovani talenti, con la partecipazione di due allievi del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, che sostiene la manifestazione con il patrocinio gratuito. Insieme a loro, sul palco saliranno musicisti, ensemble e cori locali che condividono la stessa passione per la musica intesa come linguaggio universale e strumento di solidarietà.

Si esibiranno: Antonio Di Ceglie (clarinetto) con Rebecca Brindicci (pianoforte), Andrea Rizzi (violino) con il M° Vito Liturri (pianoforte), Joseph De Gennaro (trombone) con Nicola La Groia (pianoforte), l’ensemble “Una chitarra per amica” diretta dal M° Antonio Dell’Olio, la chitarrista Laura Galasso, e i pianisti Nicola La Groia e Mauro Dell’Olio.

Completano il programma il coro Anteas “Laura Colangelo” e il coro polifonico New Chorus, diretti dal M° Marzia Pedone con al pianoforte il M° Emanuele Petruzzella.

Come da tradizione, il brano d’apertura “Vivo per lei” sarà interpretato dal soprano Marzia Pedone e da Franco Rana (voce e pianoforte).

«Vivo per lei è un inno alla musica e alla vita. Da quattro anni ricordiamo Luisa Rana con una serata che ne riflette lo spirito: la musica fa bene e fa del bene – dichiarano gli organizzatori – L’ANT può assistere gratuitamente tanti malati del nostro territorio grazie alla generosità dei cittadini. Invitiamo tutti a partecipare e a donare».

All’ingresso, i volontari ANT accoglieranno il pubblico per raccogliere le donazioni libere a sostegno dei servizi di assistenza domiciliare ai malati oncologici.

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Mediapolitika, con la collaborazione di ANT Bisceglie, Epass, New Chorus e ANTEAS Bisceglie, e sarà condotta dal giornalista Mino Dell’Orco.