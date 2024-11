“Vivo per lei”, musica e solidarietà nel ricordo della professoressa Luisa Rana

Torna il concerto di beneficenza “Vivo per lei”, ideato nel 2022 in ricordo della professoressa di musica Luisa Rana con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’ANT. L’evento è promosso dall’associazione culturale Mediapolitika, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, in collaborazione con l’Epass, il New Chorus e l’associazione Anteas.

Quest’anno l’evento si svolgerà in una giornata e in un luogo simbolici: il 22 novembre, giorno di Santa Cecilia, protettrice della musica, presso l’auditorium “don Pierino Arcieri” dell’EPASS. L’appuntamento è fissato alle ore 19:30 per permettere al pubblico di effettuare le donazioni e prendere posto; il concerto inizierà alle ore 20.

Si esibiranno colleghi, amici ed ex alunni, accomunati dall’amore per la musica e dal ricordo della professoressa della scuola media “Riccardo Monterisi” che alla musica e al prossimo ha dedicato la sua vita. “Dopo il successo delle precedenti edizioni, riproponiamo la raccolta fondi per contribuire alle attività di assistenza gratuita che l’ANT, grazie ai suoi volontari, assicura a decine di malati del territorio”, affermano gli organizzatori. “Luisa Rana – proseguono – come docente e anche come volontaria di numerose realtà locali ha celebrato la musica come arte, fonte di vita, ambasciatrice di opere di bene. Rinnovando questo appuntamento intendiamo fare lo stesso”.



La terza edizione di “Vivo per lei” vedrà la partecipazione del gruppo composto da Nico Sasso (voce e chitarra), Fabrizio Montinaro (voce e chitarra) e Vito D’Ambrosio (chitarra), di Giuliano De Cesare (tromba) e Nico Arcieri (pianoforte), di Mauro dell’Olio (pianoforte), del coro polifonico New Chorus accompagnato al pianoforte da Emanuele Petruzzella, di Sara Simone (violino) e Maria Paola Torzilli (pianoforte), del coro amatoriale dell’associazione ANTEAS. La direzione artistica è curata dal M° Marzia Pedone. A condurre Mino Dell’Orco.