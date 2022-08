“Vivo per lei”, a Bisceglie serata in musica nel ricordo della professoressa Luisa Rana

Giovedì 1 settembre, ore 20.30, l’associazione culturale MediaPolitika in collaborazione con lo Sporting club, il New Chorus e l’Anteas Bisceglie, organizza un concerto dedicato alla professoressa Luisa Rana, dal titolo “Vivo per lei”. L’evento è a ingresso libero e gode del patrocinio del Comune di Bisceglie.

A un anno dalla scomparsa della docente della scuola media “Riccardo Monterisi”, l’associazione, insieme ai familiari, ha accolto la proposta di colleghi e amici di istituire un appuntamento annuale in suo ricordo. Molto di più di un memorial, l’evento – spiegano gli organizzatori – intende celebrare la musica come arte, fonte di vita, ambasciatrice di opere di bene. “Per Luisa la musica era tutte queste cose insieme, non solo la disciplina che ha insegnato a generazioni di studenti fin da quando aveva vent’anni, ma uno strumento per stare bene e fare del bene”. Per questo il concerto vedrà esibirsi coloro che, per ragioni diverse, vivono per lei, la musica. Inoltre, la serata sarà l’occasione per raccogliere fondi a favore della sezione cittadina dell’Associazione Nazionale Tumori, Ant.



La prima edizione vedrà la partecipazione dei docenti del corso musicale della scuola “Monterisi”: Domenico Bruno (pianoforte), Antonello Cavallo (violoncello), Anna Maria Giancaspro (arpa), Vincenzo Mastropirro (flauto); del coro polifonico New Chorus, diretto dal Soprano Marzia Pedone e accompagnato al pianoforte dal M° Emanuele Petruzzella; del coro Anteas “Laura Colangelo”.



L'appuntamento è alle ore 20 presso la piazzetta dei concerti dello Sporting club. L'inizio del concerto è fissato alle ore 20:30.