Vivaldi Experience – I Concerti di Vivaldi, il successo in musica di “Note di Puglia” / FOTO

Vivaldi Experience – I Concerti di Vivaldi andato in scena lunedi 2 gennaio presso le Vecchie Segherie Mastrototaro è stato un evento di alto profilo musicale che ha riscosso un grande successo di pubblico e che ha concluso il tour pugliese “experience” dell’orchestra al femminile “Note di Puglia”, diretta dal Maestro Benedetto Grillo, ben conosciuto a Bisceglie per la sua ventennale attività artistica sul territorio.

L’Omaggio al genio ed all’estro del M° Antonio Vivaldi, conosciuto come il prete rosso e raccontato dalla voce di Gabriella Caputi con la lettura dei sonetti durante l’esecuzione de” Le quattro Stagioni”, ha concluso il concerto iniziato con i concerti doppi per violino e orchestra che hanno visto esibirsi Sara Simone, Gaia Raffaele e Alessia Porcelli con Lucia Somma. C’è stato poi l’intervento al flauto di Claudia Lops che si è esibita nel concerto per flauto, archi e basso continuo di Vivaldi meglio conosciuto come “Il Cardellino”.

L’evento ha attirato l’attenzione di un pubblico partecipativo ed attento che si è speso in scroscianti applausi nei confronti delle quattro soliste (di cui tre biscegliesi) e dell’orchestra per un evento di altro profilo. Numeroso il pubblico arrivato anche da fuori città per quello che è stato un concerto di inizio anno di questa giovane orchestra ma già molto seguita ed apprezzata.