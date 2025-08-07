Vito Cozzoli presenta il suo libro alle Vecchie Segherie Mastortotaro, ospiti Fognini e De Giorgi

Mercoledì 7 agosto, alle ore 19:30, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospiteranno un evento imperdibile per gli appassionati di sport, cultura e attualità sociale: la presentazione del libro “L’anima sociale e industriale dello sport” (Piemme) di Vito Cozzoli, figura di primo piano nel panorama istituzionale italiano.

Un incontro dal forte valore simbolico, moderato da Giuseppe De Bellis, executive vice president sport, news and entertainment di Sky Italia, e impreziosito dalla partecipazione straordinaria di due ospiti d’eccezione: Fabio Fognini, campione del tennis, e Ferdinando De Giorgi, allenatore ed ex pallavolista.

“L’anima sociale e industriale dello sport” è un saggio appassionato e lungimirante, con la prefazione firmata da Giuseppe Marotta, che invita a guardare oltre la dimensione agonistica per cogliere il valore trasformativo dello sport nella società contemporanea.

Cozzoli racconta come lo sport possa diventare un vero e proprio strumento di inclusione, benessere e sviluppo economico. Non più solo competizione e spettacolo, ma una “forza collettiva che unisce persone, abbatte barriere e trasforma società”, capace di promuovere stili di vita sani, creare comunità e generare nuove opportunità economiche e occupazionali.

Attraverso una narrazione che intreccia esperienze personali, riflessioni strategiche e dati concreti, l’autore affronta temi attualissimi: la centralità dello sport nelle politiche pubbliche, il suo potenziale educativo per le giovani generazioni e la sua funzione terapeutica per le fasce più fragili della popolazione.

La presentazione sarà un’occasione per un dialogo appassionante e autentico tra protagonisti dello sport e delle istituzioni. Giuseppe De Bellis, volto noto del giornalismo sportivo italiano, guiderà la conversazione tra Vito Cozzoli, Fabio Fognini e Ferdinando De Giorgi, mettendo in luce l’importanza dello sport come strumento di formazione e cittadinanza attiva, nonché la sua evoluzione nella società contemporanea.

Un incontro che andrà oltre la cronaca sportiva per indagare il valore umano, economico e simbolico dello sport e per restituire una visione ampia e profonda di un settore che è parte integrante del futuro del nostro Paese.