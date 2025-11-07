Virginia De Micco presenta il nuovo libro presso le Vecchie Segherie Mastrototaro

Nella giornata di oggi 7 novembre, alle ore 18.00, la psicoanalista Virginia De Micco presenta il suo libro “L’inquietante intimità. Legami e fratture nei transiti migratori” presso le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.

Nel libro, frutto di oltre vent’anni di lavoro clinico e di ricerca, Virginia De Micco affronta il tema della migrazione. Si tratta di un fenomeno personale e collettivo, segnato da ferite invisibili e trasformazioni profonde. La migrazione, infatti, non è solo uno spostamento geografico, ma un’esperienza psichica e culturale che rimette in discussione identità, appartenenze e relazioni, tanto per chi parte quanto per chi accoglie.

L’incontro, moderato da Eva Pinna e Onofrio Depalma, ha l’obiettivo di suscitare riflessioni sulle trasformazioni del nostro tempo. Su un periodo in cui l’altro non è soltanto chi arriva, ma anche e soprattutto chi accoglie.