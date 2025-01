Vincenzo Mastropirro conclude il programma di gennaio alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Il programma di gennaio alle Vecchie Segherie Mastrototaro si conclude all’insegna della poesia. Questa sera, alle ore 19:00, la libreria ospiterà Vincenzo Mastropirro, poetamusico di Ruvo di Puglia, noto per la sua attività di flautista, compositore e poeta. Mastropirro presenterà la sua raccolta di poesie “Se mi conosci…” (Fara), in dialogo con Pietro Casella. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Bisceglie.

La raccolta intreccia versi in dialetto e in italiano, offrendo una testimonianza intima e profonda del vissuto umano. Con un linguaggio ricco e suggestivo, l’autore esplora temi universali come la memoria, il dolore e l’amore. Tra i versi più toccanti: “U profìume / So sennòte mia madre ca prèime de merèje se mettaje u profìume…”.

L’evento è gratuito e la cittadinanza è invitata. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalla forza evocativa della poesia e della musica, anche grazie agli interventi musicali a cura dello stesso Mastropirro e di Anna Maria Giangaspero.