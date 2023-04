Veneranda Basile presenta il suo romanzo alle Vecchie Segherie Mastrototaro

L’autrice Veneranda Basile pubblica la ristampa del volume dal titolo L’Orizzonte ferito. Storie di donna (Edizioni Line o Type, 2022). Il romanzo sarà presentato venerdì 21 aprile presso le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie (Via Porto, 35), alle ore 19:00. Dialogheranno il moderatore, medico e scrittore Franco Caprio e la professoressa, per l’occasione lettrice-attrice, Rosalba Di Ciaula. L’evento sarà liberamente aperto a tutti.

Un nucleo centrale del romanzo è rappresentato dalla famiglia, quella della protagonista e delle altre persone del suo universo personale. Qui la famiglia viene vista come elemento coesivo ricco di umanità ma non privo di ombre. Particolarmente felice è la descrizione delle figure dei nonni, persone molto semplici, sagge e di buoni sentimenti, legate alla concretezza dell’esistente. Nello specifico, sono tratteggiati i personaggi del nonno pescatore e della nonna sempre prodiga con la nipote di dolcetti e consigli. Una generazione di persone anziane, ancora ricche di valori e rappresentanti di un mondo, soprattutto meridionale, in via di estinzione nella cinica contemporaneità, legata più ad aspetti materiali che spirituali.

La scrittrice Veneranda Basile è nata a Bari il 28 settembre 1963 ed ha esordito con il primo romanzo “L’Orizzonte ferito” nell’anno 2019 (volume pubblicato dalla casa editrice BastogiLibri), poi in ristampa con il titolo “L’Orizzonte ferito. Storie di una donna”. Veneranda Basile scrive a introduzione del volume: «I nostri pensieri si congiungeranno, le nostre anime comunicheranno. Sono una donna che ha avuto il coraggio di saltare. Vediamo come va».

Parte dei proventi dell’opera saranno devoluti all’associazione Casa Agar Onlus in via del Casale di S. Pio V (Roma). Per richiedere una copia del libro e avere maggiori informazioni è possibile scrivere all’autrice attraverso i seguenti indirizzi mail: basile.wanda@libero.it oppure tommaso.amato@geko17.it.