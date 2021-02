Vecchie Segherie, partono gli appuntamenti con “Case di carta”

Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie inaugurano oggi, 5 febbraio, alle ore 18.30, un evento dal titolo “Case di carta, dialoghi con autori ed editori”: un appuntamento settimanale, sulla pagina Facebook della libreria, che possa dar spazio non solo agli autori e alle novità in libreria, ma anche a ciò che vi è “dietro le quinte” e dunque lo staff e il lavoro delle case editrici.

“Dopo Consigli d’autore, che ha registrato un grande successo, continuiamo a ideare attività originali per coltivare il rapporto con i lettori e promuovere la lettura, – dichiara Mauro Mastrototaro, Fondatore Vecchie Segherie Mastrototaro – con Case di Carta offriamo la possibilità di conoscere le principali case editrici italiane dall’interno, attraverso le parole dei protagonisti e degli autori”.

Il via all’iniziativa sarà dato, oggi, dalla HarperCollins Italia: saranno, infatti, presenti la direttrice editoriale Sabrina Annoni e i responsabili editoriali Carlo Carabba, Ilaria Marzi, Patrizia Segre e Giulia Rizzo, chepresenteranno in diretta le realtà della casa editrice, una start up ambiziosa e dinamica facente parte della HarperCollinsPublishers, che ha alle spalle 200 anni di storia e pubblicazioni in tutto il mondo. Scopo degli editori è, non a caso, pubblicare libri di qualità che intrattengano e ispirino i lettori, invogliando all’acquisto dando importanza ai contenuti, puntando anche sulle innovazioni tecnologiche.

“Mai come nell’anno appena trascorso la casa è stata l’assoluta protagonista delle nostre vite. Case di carta è un modo per rendere omaggio a quelle case, tra le altre, piene di libri: – commenta Viviana Peloso, responsabile delle Vecchie Segherie Mastrototaro – a tutte le case in cui le pagine di carta hanno permesso di pensare ad un mondo migliore, dentro questo”.

Prossimi appuntamenti da segnare, giovedì 11 febbraio con Antonella Lattanzi e il suo libro “Questo giorno che incombe”,in corsa per il Premio Strega 2021: una storia di dolore e di speranza, di un matrimonio, della maternità e le sue ambiguità, che tra realtà e finzione ricalca un episodio realmente accaduto nella città di Bari dove l’autrice è cresciuta; venerdì 19 febbraio saranno, invece, protagonisti dell’evento online Andrea Colamedici e Maura Giancitano, ideatori del progetto Tlon, che presenteranno “Prendila con filosofia, manuale per la fioritura personale”: una “mappa” che mette in luce una filosofia educativa, come addestramento di se stessi con l’unico fine di riuscire a sbocciare, a trovare un posto nel mondo e vivere armoniosamente con il proprio Io.