Vecchie Segherie Mastrototaro, viaggio nella musica con il libro di Mario Lamanuzzi

Un viaggio tra musica, determinazione e talento: questa sera, alle ore 19:00, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospiteranno Mario Lamanuzzi, autore di “The Warning – Una straordinaria favola rock” (selfpublishing), per un incontro moderato da Mino Dell’Orco.

Il libro racconta la straordinaria storia delle sorelle Villarreal Vélez – Daniela, Paulina e Alejandra – che da Monterrey, in Messico, sono riuscite a conquistare la scena musicale internazionale con la loro band “The Warning”. Tutto ha inizio con un video virale su YouTube nel 2014, in cui le tre giovanissime musiciste reinterpretano “Enter Sandman” dei Metallica, totalizzando oltre 26 milioni di visualizzazioni. Da lì, il viaggio che le porta a scrivere e pubblicare album di successo, fino a calcare i palchi di artisti come Muse, Guns N’ Roses e Halestorm.

Non un semplice fenomeno del web, ma una vera e propria band capace di costruire un solido seguito internazionale. “The Warning – Una straordinaria favola rock” racconta le tappe fondamentali della loro carriera, dalle prime registrazioni indipendenti fino al contratto con la major Lava Records. Una storia che ispira e dimostra come la passione e l’impegno possano trasformare un sogno in realtà.

Mario Lamanuzzi, giornalista e direttore del quotidiano regionale Pugliasera.it, oltre che di Radio Centro Bisceglie, offre un racconto appassionato e documentato su questa incredibile avventura musicale. Un evento dedicato a tutti gli appassionati di musica e a chi crede nella forza delle idee. L’evento è a ingresso libero e la cittadinanza è invitata.