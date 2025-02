Vecchie Segherie Mastrototaro: sarà un febbraio ricco di incontri / PROGRAMMA COMPLETO

Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie accolgono febbraio con un calendario di incontri letterari che promette emozioni, riflessione e occasioni di confronto. Ogni appuntamento offrirà l’opportunità di scoprire storie intense, dialogare con autori di spicco e immergersi in tematiche di grande attualità.

Un romanzo di liberazione e memoria: le parole di Andrea Bajani

Il programma del mese si aprirà giovedì 6 febbraio, alle ore 19.00, con Andrea Bajani, che presenterà L’anniversario (Feltrinelli). Nell’opera, Bajani affronta la complessità dei legami familiari e la possibilità di spezzarli. Attraverso il racconto di un figlio che narra le violenze sottili vissute tra le mura domestiche, il libro scardina il tabù della famiglia come unico rifugio. Un ritratto struggente di una donna schiacciata dal conformismo e di una famiglia prigioniera del controllo e della richiesta d’amore. Modererà l’incontro la cantautrice e scrittrice Erica Mou.

Un excursus tra cibo e letteratura con Stefania De Toma

Si prosegue venerdì 7 febbraio, ore 20:00, con l’appuntamento Tra il serio e l’aceto. Stefania De Toma guiderà il pubblico in un reading originale che unisce due mondi apparentemente lontani: quello della cucina e quello della letteratura. Da Eva e la sua mela al baccalà di Robinson Crusoe, ogni racconto sarà un’occasione per scoprire curiosità culinarie e simbolismi nascosti nei testi più amati della tradizione letteraria.

Rinascere dalla violenza: la testimonianza unica di Lucia Annibali

Mercoledì 12 febbraio, alle 18:30, Lucia Annibali presenta Il futuro mi aspetta (Feltrinelli). L’opera racconta il percorso di dolore e rinascita iniziato la sera del 16 aprile 2013, quando fu vittima di un’aggressione con l’acido. Con lucidità e forza, l’autrice descrive il cammino verso la consapevolezza e la felicità, offrendo un messaggio di speranza a chi affronta situazioni simili. A dieci anni di distanza, questa testimonianza rimane un monito contro la violenza sulle donne. L’evento, la cui moderazione è affidata a Lia Storelli, gode del patrocinio del Comune di Bisceglie ed è organizzato in collaborazione con Fidapa Bisceglie e il collettivo Ziwanda.

Un viaggio tra memorie familiari e identità con Mario Desiati

Con Malbianco (Feltrinelli), lunedì 17 febbraio, ore 19:00, Mario Desiati offrirà una parabola intensa sulla ricerca delle proprie radici. Marco Petrovici, protagonista del romanzo, torna in Puglia per affrontare il “malbianco” che opprime la sua famiglia, un’eredità fatta di traumi e silenzi. Tra diari ritrovati, memorie sepolte e l’aiuto di zia Ada, Desiati costruisce una narrazione lirica e profonda che esplora le tensioni familiari e l’importanza del passato per costruire il futuro.

Gli alberi, testimoni della storia: incontro con Paola Caridi

Nel libro Il gelso di Gerusalemme (Feltrinelli), Paola Caridi utilizza gli alberi come metafore per raccontare le vicende del Mediterraneo e del Medio Oriente. L’autrice sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro mercoledì 19 febbraio alle 19.00 in dialogo con Rossana Farinati. Dall’ulivo di Betlemme al gelso di Gerusalemme, ogni albero diventa il fulcro di una storia umana e collettiva. Un libro che intreccia memoir e ricerca storica, offrendo uno sguardo nuovo su una regione da sempre al centro della narrazione globale. L’incontro sarà arricchito dalle letture a cura di Nunzia Antonino.

La parabola del colosso Ferruzzi-Gardini raccontata da Carlo Sama

Carlo Sama, già braccio destro di Raul Gardini, racconta la storia del colosso agroindustriale Ferruzzi-Gardini in La caduta di un impero (Rizzoli). La presentazione si terrà venerdì 21 febbraio, alle 19:00, con la moderazione di Mimmo Di Terlizzi e Viviana Minervini. Un libro che ricostruisce i momenti chiave della crescita e del declino dell’azienda, tra successi e scandali, fino alla tragica conclusione. Una riflessione sulle opportunità perse e sulle implicazioni economiche e politiche di una delle vicende più complesse della storia italiana recente.

Amore, errori e seconde possibilità: l’opera di Marco Bocci

L’attore Marco Bocci, che sarà alle Vecchie Segherie Mastrototaro sabato 22 febbraio alle ore 19:00 in dialogo con Nadia Di Pierro, ha scritto un romanzo che esplora le dinamiche della passione e delle scelte sbagliate. In Nelle tue mani, nella sua pelle (Salani), si intrecciano le vite di Laura e Manolo, segnate da un passato difficile e da un futuro incerto. Tra carcere, redenzione e amori ritrovati, la narrazione cattura con una prosa intensa e coinvolgente.

La rivoluzione del volto nella cultura visiva

Con Visus (Einaudi), Riccardo Falcinelli esplora l’importanza del volto nella cultura contemporanea, dalla pittura rinascimentale ai selfie sui social media. La data da segnare per l’incontro culturale è venerdì 28 febbraio, ore 20:00. Attraverso una prospettiva interdisciplinare che unisce semiotica, arte e neuroscienze, Falcinelli propone una vera e propria “facciologia” che cambia il modo di vedere e interpretare le immagini. La moderazione della serata è affidata a Bianca Peloso.

Rosa Causarano vince il premio “Best Reader Vecchie Segherie Mastrototaro 2024”

Va a Rosa Causarano il premio “Best Reader Vecchie Segherie Mastrototaro 2024”. Lettrice di saggi e romanzi, è partecipe a tutte le iniziative della libreria, tra cui il gruppo di lettura “Trucioli” e il silent reading party. «Sono “cresciuta” con Oriana fallaci, mi sono “innamorata” di Aldo Busi, mi sono laureata “con” Wittgenstein” – dichiara Causarano – dopodiché, tutti i libri sono il mio mondo. L’ultimo saggio? La regola d’oro come etica universale».

Un mese da vivere all’insegna della cultura. Gli incontri di febbraio alle Vecchie Segherie Mastrototaro rappresentano un’occasione per scoprire storie straordinarie. A questi si aggiunge il tradizionale appuntamento mensile con il gruppo di lettura “Trucioli”, coordinato da Ilenia Caito: sabato 11 febbraio, alle ore 19:00, si parlerà del libro Passaggio in ombra (Feltrinelli) di Mariateresa Di Lascia.