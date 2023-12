Vecchie Segherie Mastrototaro, prof Schettini coinvolge e ammalia il pubblico / VIDEO



Grande successo ieri sera alle Vecchie Segherie Mastrototaro per Vincenzo Schettini, il prof di fisica più amato d’Italia, nuovamente piste a Bisceglie per la presentazione del suo secondo libro, dal titolo “Ci vuole un fisico bestiale”. Nel volume edito da Mondadori Electa, Schettini accompagna il lettore in un viaggio incredibile attraverso lo spazio e il tempo alla ricerca dei fisici più pop della storia. Un tuffo nel passato per andare a scovare curiosità impensabili, previsioni clamorose ed elementi di modernità nella vita di un gruppo di giganti della scienza.

Schettini racconta di come anche geni come Marie Curie, Einstein e Hawking abbiano dovuto affrontare sfide, discriminazioni e difficoltà personali, riuscendo comunque a tenere la barra dritta e a lasciare un’impronta indelebile nel mondo della scienza. Il messaggio è chiaro: anche di fronte agli ostacoli e alle cattiverie del mondo, la passione e la determinazione possono portare a risultati straordinari.

Con questo secondo libro, il prof celebra la curiosità, la voglia di capire e di esplorare il mondo. Un invito alle nuove generazioni, affinché riscoprano la bellezza di imparare e la gioia della scoperta che risiede nel cuore della fisica. Una materia che forse andrebbe insegnata fin dalla scuola dell’infanzia, come sostenuto dal premio Nobel Giorgio Parisi, che del libro di Schettini firma la prefazione.