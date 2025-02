Vecchie Segherie Mastrototaro, presentato “La caduta di un impero” di Carlo Sama / VIDEO

Il libro “La caduta di un impero. 1993. Montedison, Ferruzzi, Enimont”, edito da Rizzoli, è stato presentato dall’autore, Carlo Sama, alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie in un mese di febbraio che, per il contenitore culturale tra i più attrattivi della Puglia, si è rivelato un tripudio di pubblico e consensi.

Carlo Sama, 76 anni e responsabile delle Relazioni esterne del Gruppo Ferruzzi-Montedison, racconta la vicenda del colosso agroindustriale creato da Serafino Ferruzzi: l’ascesa nella produzione e nel commercio mondiale delle materie prime agricole, la tragica morte del fondatore in un incidente aereo, l’espansione durante la gestione di Raul Gardini, l’acquisto della Montedison, il fallimento dell’operazione Enimont, la tempesta di Mani pulite, il suicidio di Gardini, la dispersione del gruppo.

A introdurre la serata, che ha registrato il sold out, elemento che non rappresenta una novità per la struttura ospitante, è stato il patron delle Vecchie Segherie di Bisceglie, Mauro Mastrototaro.

Il libro presenta la versione della famiglia Ferruzzi attraverso la voce di Sama, marito della figlia minore di Serafino, Alessandra. I successi, i drammi e le scelte che hanno segnato il destino di unintera nazione. Un memoriale che svela retroscena, ambizioni e giochi di potere dietro uno dei capitoli più controversi dell’economia del Belpaese.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri.