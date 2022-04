Vecchie Segherie Mastrototaro ospita la presentazione del libro “Palazzi Storici di Bisceglie”

Oggi, sabato 9 aprile alle ore 18.30 Vecchie Segherie Mastrototaro ospita la presentazione del libro Palazzi Storici di Bisceglie, storie di uomini e pietre di Giacinto Lanotte, Piero Consiglio e Massimo Ingravalle, Adda editore, introduce Giacomo Adda.

Il volume è il risultato di una ricerca ultratrentennale, condotta dagli Autori in vari archivi pubblici e privati, tendente a trarre dall’anonimato e a ricostruire la storia di numerosi palazzi del borgo antico di Bisceglie, nella Terra di Bari, dove i modelli, le mode, gli stili di vita, giunti nella provincia pugliese dalla capitale partenopea, venivano recepiti e tradotti in versioni non prive di originalità e di fascino.

Dalla comparazione critica tra le varie fonti è derivata un’opera originale ed innovativa che ha dimostrato quanto gli edifici, le dimore, siano entità in fieri che, nella loro continua evoluzione, seguono, si adattano e rispecchiano le personalità, le velleità, le mutevoli condizioni fisiche ed economiche dei proprietari. Di conseguenza, per la ricostruzione della loro storia e delle trasformazioni che nel tempo li hanno interessati, accanto all’analisi degli elementi architettonici e storico-artistici, diventa imprescindibile lo studio delle vicende personali e famigliari dei loro possessori, cui si è dato un nome e, quando possibile, un volto. Una pubblicazione che diventa a sua volta strumento per ulteriori ricerche, guida e fonte per altre pubblicazioni tendenti a valorizzare un patrimonio architettonico troppo spesso ignorato che, nell’ambito del turismo culturale ed esperienziale, offre percorsi alternativi e può costituire una formidabile risorsa per lo sviluppo socio-economico ed occupazionale del nostro Paese.

Piero Consiglio, notaio, Massimo Ingravalle e Giacinto La Notte, avvocati, soci dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.), sono autori e coautori di numerose pubblicazioni di storia locale tra cui il catalogo Bisceglie nella documentazione grafica dal ‘500 al ‘900, pubblicato nel 1988, che ha costituito un caposaldo per ogni successiva ricerca sullo sviluppo urbanistico della Città di Bisceglie. Nel 2006 vede la luce la prima edizione del loro volume Palazzi di Bisceglie. Storie di uomini e di pietre, limitata a venti palazzi, la cui tiratura di mille esemplari si esaurisce nel giro di pochi giorni, passando ben presto tra i libri rari e da collezione.

A distanza di tre lustri, vede oggi la luce questa seconda edizione riveduta ed ampliata a ben quarantuno palazzi. Una pubblicazione che deve il suo successo alla compresenza di più fattori. La preparazione giuridica degli autori ha consentito loro di approcciarsi con relativa facilità ad una fonte archivistica di prima mano, costituita dagli atti notarili, poco indagata a causa della sua vastità e complessità ma essenziale per evidenziare i passaggi di proprietà degli immobili con atti tra vivi o mortis causa. Ulteriore prezioso elemento è stato il comune bagaglio di conoscenza delle genealogie famigliari e le estese relazioni interpersonali che hanno loro permesso l’accesso a documentazione archivistica e iconografica privata e del tutto inedita.

Ingresso gratuito, per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it