Vecchie Segherie Mastrototaro, oggi ospite Cinzia Leone / PROGRAMMA di giugno

Vecchie Segherie Mastrototaro prosegue con le presentazioni con gli autori con un ricco programma che a giugno vede ospiti Cinzia Leone, Giulia Dell’Aquila, Giovanni Bitetto, Roberto Oliveri Del Castillo, Massimo Polidoro, Fernando Stufano e Fabio Genovesi.

Ad apire il calendario oggi, martedì 6 giugno alle ore 19.30 Cinzia Leone che presenta Vieni tu giorno nella notte, Mondadori, accompagnata da Rosa Leuci, evento in collaborazione con Circolo dei Lettori di Bisceglie. Un romanzo che mette in scena il dolore più atroce, la perdita di un figlio, e racconta il bisogno di utopie e l’incanto dei corpi, il desiderio di appartenere a una comunità e le febbri collettive che portano alla violenza. Una contrastata storia di amore omosessuale, un finale a sorpresa per un romanzo dal ritmo incalzante in uno scenario mediorientale che ricorda la celebre serie di Netflix Fauda. Cinzia Leone, giornalista, scrittrice e autrice di graphic novel, collabora con il “Corriere della Sera” e “Il Foglio”. Il suo ultimo romanzo, Ti rubo la vita, è uscito nel 2019 per Mondadori (premio Rapallo per la Donna Scrittrice 2019). Vive, scrive e disegna a Roma.

Gli appuntamenti proseguono venerdì 9 giugno alle ore 19.00 con la Lezione su Rocco Scotellaro a cura di Giulia Dell’Aquila , venerdì 16 ore 19.30 Giovanni Bitetto presenta Sacro niente, Volamd, sabato 17 giugno ore 19.30 Roberto Oliveri Del Castillo presenta Indagine su un burattinaio, Città del Sole edizioni, mercoledì 21 giugno Massimo Polidoro presenta La scienza dell’incredibile, Feltrinelli, sabato 24 giugno Fernando Stufano presenta I Custodi di Arcadia, Eremon Edizioni, e infine venerdì 30 giugno scalinata di via Porto Fabio Genovesi presenta Oro Puro, Mondadori. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it