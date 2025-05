Vecchie Segherie Mastrototaro, Ilaria Salis e Ivan Bonnin presentano “Vipera”

Un racconto che parla di resistenza, di prigionia e soprattutto di libertà.

Quest’oggi, mercoledì 14 maggio, alle ore 19:30, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospiteranno Ilaria Salis e Ivan Bonnin per la presentazione del libro “Vipera” (Feltrinelli).

Un’opera che ripercorre una delle vicende più discusse e simboliche della storia europea. L’incontro, realizzato in collaborazione con Anpi Bisceglie, Arci e il Comitato 80voglia di Liberazione, sarà moderato da Valeria Ricchiuti e Pasquale Ciocia.

Una testimonianza personale che si fa denuncia collettiva. “Vipera” è il racconto, redatto in prima persona, di Ilaria Salis, arrestata l’11 febbraio 2023 a Budapest durante una manifestazione antifascista contro il cosiddetto “Giorno dell’Onore”. Quello che inizia come un fermo si trasforma in una lunga detenzione nelle carceri ungheresi, dove Salis affronta condizioni disumane, oltre che isolamento e privazioni fisiche e psicologiche.

Il libro svela la natura profondamente politica di un processo che ha scosso l’opinione pubblica internazionale. Ma “Vipera” è anche un’opera che si apre alla speranza, testimoniando la forza della solidarietà tra detenuti, compagni di lotta e sostenitori esterni, fino all’inaspettata candidatura di Ilaria Salis alle elezioni europee del 2024 e alla sua successiva elezione.

Antifascismo, repressione e libertà. Ogni capitolo di “Vipera” esplora un tema fondamentale e universale: il senso dell’antifascismo oggi, la repressione statale, il carcere come strumento di controllo, la dignità di chi resiste e il valore politico della testimonianza.