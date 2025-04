Vecchie Segherie Mastrototaro, il programma completo degli eventi di aprile

Un mese ricco di appuntamenti attende i lettori alle Vecchie Segherie Mastrototaro, con presentazioni, convegni e dibattiti su temi di attualità. Dai libri di narrativa alla saggistica, passando per la psicologia e il patrimonio culturale, il programma di aprile offre occasioni di approfondimento e confronto con autori di rilievo.

Un incontro che unisce scienza e ironia inaugurerà in bellezza il calendario del mese mercoledì 2 aprile alle 19:30. L’ospite sarà Giorgia Fumo, che presenterà il suo primo libro, “Ingegneria della vita adulta” (HarperCollins). Un’occasione per affrontare, con ilarità, le sfide del fantastico mondo degli adulti.

Si prosegue con un doppio appuntamento previsto per venerdì 4 aprile. Dalle ore 9:00 alle 16:00 la libreria ospiterà un convegno della Regione Puglia dal titolo “Transizione ecologica. Cambiamento climatico, assetto idrogeomorfologico, forestazione urbana, valutazione ambientale strategica”. La sera si cambia registro e si parla di benessere emotivo con due superospiti, le Psicoadvisor. Appuntamento dalle ore 18:30 per un incontro dedicato all’autostima e al valore personale.

L’ospite di domenica 6 aprile, alle 19:00, sarà Vincenzo Colaprice, che presenterà “Benedetto Petrone. Storia di una generazione e di un delitto” (Radici Future Edizioni). L’evento è organizzato in collaborazione con Comitato Antifascista 80vogliadiLiberazione. La stessa associazione ha partecipato anche all’organizzazione dell’appuntamento di martedì 22 aprile, ore 19:00, con Giovanni Capurso. Un altro incontro a carattere storico, durante cui verrà presentato il libro “La passione e le idee” (Progredit) inerente al primo dopoguerra italiano e alle dinamiche che hanno portato all’ascesa del fascismo.

Con Daniele Mencarelli si cambia registro: appuntamento mercoledì 9 aprile, alle ore 19:30, per la presentazione di “Brucia L’origine” (Mondadori). Una storia sulla lotta interiore tra il desiderio di realizzarsi e il bisogno profondo di appartenere a un luogo.

Non mancherà, come di consueto, l’appuntamento con il gruppo di lettura “Trucioli”, curato da Ilenia Caito. Il libro scelto per aprile è “Buio” (Bur) di Dacia Maraini, di cui si discuterà martedì 15 aprile alle 19:00.

Altra novità, introdotta già dal mese scorso, è partita dalle giovani tirocinanti Letizia Rigante e Flavia Tridente: si tratta di un incontro dedicato ai bambini, che hanno la possibilità di partecipare a delle letture interattive e a una merenda salutare. Appuntamento sabato 12 aprile con il libro “Sparisci” della collana BabaLibri tra giochi, riflessioni e divertimento.

A chiudere il calendario del mese saranno due autori dal calibro di Giuliano Volpe e Velia Polito, che saranno ospiti della libreria mercoledì 23 aprile.Saranno due le opere che verranno presentate in quest’occasione: “Vulpis in fundo” (Edipuglia) di Giuliano Volpe e “Patrimonio culturale e comunità in trasformazione” (Edipuglia).