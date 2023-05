Vecchie Segherie Mastrototaro, il calendario di appuntamenti di questa settimana

Mercoledì 10 maggio alle ore 19.00 Antonella Lattanzi presenta “Cose che non si raccontano” (Einaudi), accompagnata da Monica Filograno. Lattanzi descrive (sulla sua pelle) la forza inesorabile di un desiderio che non si ferma davanti a niente, ma anche i sensi di colpa, l’insensibilità di alcuni medici, l’amicizia che sa sostenere i silenzi e le confidenze piú atroci, il rapporto di coppia sempre sul punto di andare in frantumi, la rabbia ferocissima verso il mondo (e le donne incinte). Tenendo il lettore stretto accanto a sé, incollato alla pagina, con un uso magistrale del montaggio, capace di creare una suspense da thriller.

Giovedì 11 maggio alle ore 19.00 Raffaele Di Monda e Pasquale Bacco presentano “Particelle Cadaveriche” (Lemma Press), accompagnati da Giusy D’Alano. Se continueremo a trascurare il fenomeno delle Infezioni Correlate all’Assistenza e dell’antibiotico-resistenza, pagheremo un conto insostenibile: le operazioni chirurgiche, i trapianti, le cure oncologiche potrebbero diventare difficili, là dove non impossibili da praticare. È necessario esserne consapevoli e intervenire subito, per garantire a noi e alle generazioni future le cure di domani.