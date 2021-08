Vecchie Segherie Mastrototaro, Fabio Genovesi presenta il libro “Il Calamaro Gigante”

Questa sera, 25 agosto ore 20, nello spazio esterno della libreria Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, Fabio Genovesi presenta Il calamaro gigante, edizioni Feltrinelli, accompagnato da Mariablu Scaringella (evento organizzato nel rispetto delle norme anti COVID, ingresso libero prenotazione consigliata 0808091021 e info@vecchiesegherie.it).

Del mare non sappiamo nulla, però ci illudiamo del contrario: passiamo una giornata in spiaggia e pensiamo di guardare il mare, invece vediamo solo “la sua buccia, la sua pelle salata e luccicante”. Forse perché appena sotto c’è una vita così diversa e strabiliante da sembrarci impossibile. Lo impara a proprie spese un ragazzino, quando a scuola deve disegnare il suo animale preferito, ma si prende addosso le risate, le penne e le matite della classe intera, perché tra tanti animali belli al mondo lui ha scelto il calamaro gigante, “che non esiste”. Invece il calamaro gigante esiste eccome, però è troppo grande e strano per il nostro modo stanco di guardare la realtà, infatti fino a ieri l’abbiamo considerato solo una storia.

Fabio Genovesi (Forte dei Marmi, 1974) ha pubblicato i romanzi Cadrò, sognando di volare (2020), Il mare dove non si tocca (2017, premio Viareggio), Chi manda le onde (2015, premio Strega Giovani), Versilia Rock City (2012) ed Esche vive (2011) – tutti per Mondadori – e, per Laterza, il saggio Morte dei Marmi (2012). Per Rai2 e RaiSport racconta i luoghi e le loro storie durante le dirette del Giro d’Italia e del Tour de France. Collabora con il Corriere della Sera.