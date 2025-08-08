Vecchie Segherie Mastrototaro: evento di prestigio sul valore umano ed economico dello sport / VIDEO

Un’ennesima serata di grande prestigio alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, che hanno ospitato la presentazione del libro “L’anima sociale e industriale dello sport” (Piemme) di Vito Cozzoli, figura di primo piano nel panorama manageriale italiano. Un incontro per indagare il valore umano, economico e simbolico dello sport, moderato da Giuseppe De Bellis, executive vice president sport, news and entertainment di Sky Italia, e impreziosito dalla partecipazione straordinaria di due ospiti d’eccezione: Fabio Fognini, campione del tennis, e Ferdinando De Giorgi, allenatore ed ex pallavolista.

“L’anima sociale e industriale dello sport” è un saggio appassionato e lungimirante, con la prefazione firmata da Giuseppe Marotta, che invita a guardare oltre la dimensione agonistica per cogliere il valore trasformativo dello sport nella società contemporanea. Vito Cozzoli è stato per anni al servizio delle comunità sportive, mettendosi costantemente in gioco per il bene comune: le pagine del suo libro ne testimoniano infatti l’impegno, i risultati, la mission, la capacità di unire analisi e visione per lasciare un segno che sia concreto e duraturo.

Una serata, quella ospitata dalle Vecchie Segherie Mastrotaro, utile a comprendere fino in fondo il ruolo dello sport nella costruzione di una società migliore, più giusta. Perché investire nell’attività sportiva significa investire sulla qualità della vita e sul benessere di tutti. Significa fare comunità, realizzare sogni, credere nel futuro.