Vecchie Segherie Mastrototaro e Anpi, Maria Schirone presenta “L’elegante sovversivo”

Le Vecchie Segherie Mastrototaro, in collaborazione con Anpi Bisceglie e Molfetta, ospiteranno oggi, domenica 26 febbraio alle ore 18:30, Maria Schirone che presenta L’elegante sovversivo. La vita antifascista di Giacomo Schirone. Dialogano con l’autrice Michele Lucivero e Pasquale Martino, coordinatore regionale ANPI – Puglia (ingresso gratuito, per informazioni: 0808091021 e info@vecchiesegherie.it).

Socialista, perseguitato dal fascismo, esule in Francia, combattente in Spagna. Anticlericale e razionalista. Una ricostruzione storico-archivistica per restituire corpo e voce a Giacomo Schirone, dignitosa figura di sarto, di Bari. Internazionalista per le idealità di tutta la vita, compagno di Nenni, combattente in Spagna con Carlo Rosselli, punto di riferimento dei giovani di Bari, Milano, Marsiglia. Cultore di eleganza anche da partigiano. Quando la memoria familiare colma un vuoto e ripara al torto di una dimenticanza per diventare memoria collettiva e far luce su una vicenda biografica ricchissima e fittamente intrecciata con gli eventi più tragici della Storia del Novecento.

Maria Schirone (1955) già docente, è vissuta in Basilicata dove si è occupata per oltre un decennio di storia dell’emigrazione lucana, con ricerche sul campo. Su questo tema ha pubblicato numerosi saggi e articoli, tra cui: “Quelli dal volto bruno – I lucani in Belgio”, “Dove la Terra finisce – i lucani in Cile”; “Storie di donne lucane – racconti di figlie, madri, nonne”, “Fernanda”, racconto di emigrazione. Tornata a Bari, attualmente collabora con l’ANPI per il recupero di “Vite partigiane”.