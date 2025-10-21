Vecchie Segherie Mastrototaro, Boccaletti e Bellotti in dialogo sul “futuro della natura” / VIDEO

A pochi mesi dalla sua sesta edizione, il festival 42Gradi – Idee sostenibili torna con un appuntamento fuori calendario alle Vecchie Segherie Mastrototaro dedicato a uno dei problemi più importanti del nostro tempo: la destabilizzazione del clima del pianeta. Per l’occasione, la libreria biscegliese ha ospitato Giulio Boccaletti, fisico, scienziato ambientale e direttore scientifico del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, per la presentazione del suo ultimo libro: Il futuro della natura. Soluzioni per un pianeta che cambia (Mondadori). Un volume che parte innanzitutto dal superamento di alcuni pregiudizi. Il più importante dei quali ha sicuramente a che fare con ciò che comunemente crediamo sia la «natura».

A conversare con Boccaletti, un relatore d’eccezione come Roberto Bellotti, rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e già professore ordinario di Fisica Applicata, autore di numerosi studi che spaziano dalla fisica sperimentale all’applicazione di metodi quantitativi in contesti ambientali e tecnologici. È d’altronde proprio la fisica che ci conferma una verità incontrovertibile, ovvero che non c’è alcun dubbio riguardo al fatto che il pianeta si stia scaldando e che la causa primaria sia la CO2 che abbiamo immesso nell’atmosfera. Prima di discutere sulle possibili strategie da seguire, è indispensabile concordare su questo dato fondamentale. Cosa che non sempre avviene, anche ad alti livelli politici.

Boccaletti cita inoltre la Puglia come un territorio che già oggi ci permetterebbe di mettere in pratica alcune di quelle soluzioni approfondite nel suo libro e di immaginare un futuro differente. Un futuro in cui magari il Salento, dopo essere diventato un cimitero di ulivi secolari colpiti dalla Xylella, possa essere rigenerato in un ricco paesaggio agricolo e forestale. Un futuro in cui Taranto riesce a riequilibrare l’impatto del più grande impianto siderurgico d’Europa e Lecce diventa la nuova capitale della tecnologia digitale.

Servizio di Davide Sette. Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.