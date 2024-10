Vecchie Segherie Mastrototaro, Antonio Perfido apre il calendario degli eventi di ottobre

Si parlerà di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica e marketing digitale durante il primo incontro del mese di ottobre alle Vecchie Segherie Mastrototaro. Questa sera 8 ottobre, alle ore 18:30, Antonio Perfido presenterà in libreria il volume “Convergent Marketing”, pubblicato da FrancoAngeli, casa editrice italiana specializzata nella pubblicazione di libri per l’aggiornamento di professionisti e studiosi.

In dialogo con Dionisio Ciccarese, l’autore esplorerà le sfide legate al convergent marketing, un modello che apre nuove frontiere nel rapporto tra brand e consumatore, integrando AI, canali multimediali e contenuti interattivi per generare conversioni.

Il libro, che può essere considerato una guida per chi vuole padroneggiare gli strumenti indispensabili per lavorare nel campo, presenta casi studio, esempi concreti e interventi di esperti volti a fornire un quadro ampio e strutturato sul tema. Un argomento complesso, ma sicuramente attuale per il futuro del marketing e delle imprese.

Già autore del libro “Conversation Designer. Progettare esperienze memorabili con l’intelligenza artificiale conversazionale”, pubblicato sempre da FrancoAngeli nel 2022, Perfido ha creato il metodo Convergent Marketing, che divulga nelle aziende anche grazie alla sua ultima opera.

Un appuntamento da segnare per gli addetti ai lavori, ma anche un momento di riflessione per quanti, interessati al tema, vogliano assistere alla presentazione. L’evento è gratuito e aperto al pubblico e rappresenta il primo incontro di un ricco palinsesto previsto per ottobre 2024.