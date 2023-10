Vecchie Segherie Mastrototaro, annullato l’evento con ospite Cecilia Sala

È ufficialmente annullato l’evento in programma il prossimo 15 ottobre alle ore 11,30 con la giornalista Cecilia Sala, attesa alle Vecchie Segherie Mastrototaro per presentare il suo libro “L’incendio”.

Tra gli appuntamenti di punta del cartellone di ottobre delle Vecchie Segherie, l’incontro – che avrebbe dovuto essere moderato da Nichi Vendola, in collaborazione con Amnesty International – è rimandato a nuova data. Sala è infatti attualmente inviata in Israele, dove segue da vicino l’evolversi del conflitto israeliano-palestinese, raccontato in Italia attraverso il seguitissimo podcast d’informazione “Stories” (Choramedia) di cui è autrice e voce.