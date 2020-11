Vecchie Segherie Mastrototaro: acquistare libri da donare alle scuole biscegliesi

Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, in via Porto n. 35, aderiscono all’iniziativa #ioleggoperchè ideata e promossa dall’Associazione Italiana Editori e sostenuta nell’organizzazione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

L’iniziativa nasce per incrementare e potenziare le biblioteche scolastiche. Da oggi, sabato 21, a domenica 29 novembre 2020 alle Vecchie Segherie Mastrototaro sarà possibile acquistare libri da donare a 26 scuole di Bisceglie, Trani, Andria, Terlizzi, Barletta, Trinitapoli e Margherita di Savoia di tutti gli ordinamenti (infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado).

Al termine della raccolta gli editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.

Sono oltre 2.500 le librerie aderenti a livello nazionale e moltissime si sono organizzate per consentire anche gli acquisti a distanza. Le biblioteche scolastiche cresceranno ancora di più dopo aver già ricevuto, negli scorsi anni, oltre un milione di libri grazie a questo progetto concepito dall’Associazione Italiana Editori, sostenuta nell’organizzazione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico.

Per ulteriori informazioni 080.8091021 – info@vecchiesegherie.it