Vecchie Segherie Mastrototaro, a marzo arrivano Selvaggia Lucarelli e Daniele Mencarelli

Riprendono le presentazioni alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie con un ricco programma di appuntamenti che a marzo 2022 propone la presentazione, tra le altre, del libro Crepacuore di Selvaggia Lucarelli e del libro Sempre tornare di Daniele Mencarelli.

Venerdì 4 marzo alle ore 18.00 Dalla parte di Lei, Alba De Céspedes e la Resistenza delle Donne, incontro sulla figura della partigiana, scrittrice, poetessa, autrice di testi per il cinema ed il teatro, radiocronista, giornalista e intellettuale organizzata da A.N.P.I, Vecchie Segherie Mastrototaro, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Città di Bisceglie. Introduce Rosalba D’Addato, Presidente A.N.P.I sezione M.D’addato Bisceglie, intervengono Lea Durante, docente Università degli Studi di Bari, Sabina Ciminari, Università Paul Valery Montpellier – Francia (in collegamento), Roberto Tarantino, Presidente onorario ANPI provinciale BAT con la partecipazione di Angelantonio Angarano, Sindaco di Bisceglie e Roberta Rigante, Assessora Pari Opportunità Comune di Bisceglie coordina Claudia Bruno, Giornalista. Martedì 8 marzo ore 20.30 in occasione della Festa della Donna in programma l’evento Donna Creatura Creativa, viaggio dentro le opere d’arte di e con Eleonora Celestino, progetto che nasce dall’idea di porre al centro la Donna per la sua naturale capacità trasformativa e quale fonte di continua Vitalità.

Venerdì 11 marzo alle ore 19.00 Selvaggia Lucarelli presenta il libro Crepacuore (Rizzoli), accompagnata dalla giornalista Anna Puricella, in racconta come un incontro tra un uomo che non vede nulla oltre se stesso e una donna che non vede nulla oltre lui può trasformarsi in una devastante dipendenza affettiva da cui la protagonista uscirà solo dopo aver toccato il fondo. Domenica 20 marzo ore 18.00 presentazione di Sempre tornare (Mondadori) di Daniele Mencarelli, organizzata in collaborazione con il Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie, romanzo vitale, picaresco e intimo, che ha dentro il sole di un’estate in cammino lungo l’Italia, l’energia impaziente dell’adolescenza e la lingua calibratissima e potente di uno scrittore al massimo della sua forma.

Infine venerdì 25 marzo ore 19.00 presentazione di Troppi avvocati! Quali avvocati?(LC Publishing Group) di Nicola Di Molfetta, con Tullio Bertolino, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani e l’introduzione di Antonella Cozzoli di L&B Partners Avvocati Associati. Un dialogo a cento anni di distanza. Nel 1921 Piero Calamandrei dà alle stampe Troppi Avvocati!, un pamphlet che denuncia i danni che la crescita fuori controllo della popolazione forense stava producendo per la professione. All’epoca gli avvocati in Italia erano 25mila. Oggi sono quasi 246mila. E la questione del troppismo forense, come la chiama Nicola Di Molfetta nel suo nuovo saggio, Quali Avvocati?, continua a tenere banco, ormai avvitata su una visione arcaica e stereotipata dell’avvocatura e del suo ruolo nella società.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, per informazioni e prenotazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it.