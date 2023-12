Vecchie Segherie, Cecilia Sala racconta gli “incendi” in Ucraina, Iran e Afghanistan / VIDEO

Cecilia Sala, giornalista de «Il Foglio» e autrice di Stories, podcast quotidiano di Chora Media, e prima inviata podcaster in aree di crisi, è stata ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie per presentare il suo ultimo libro “L’incendio” edito da Mondadori, un reportage che parte dalle vicende personali di ragazzi e ragazze Ucraina, Afghanistan e Iran per poi ampliare la narrazione al contesto geopolitico in cui sono scoppiate proteste, guerre e ribellioni.

La scrittura di Cecilia Sala in questo reportage è caratterizzata dall’uso di un punto di vista neutrale che lascia che i fatti siano raccontati dai giovani incontrati durante i suoi viaggi in Iran, in Ucraina e in Afghanistan. Il racconto di storie personali si alterna a capitoli che, ricorrendo anche a rimandi a fonti giornalistiche, offrono un approfondimento sul contesto geopolitico di questi tre Paesi. In questo scenario una speranza: i moti giovanili.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri