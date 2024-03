Valerio Millefoglie alle Vecchie Segherie Mastrototaro con il rapper Bruno Bug

A inaugurare il calendario di marzo delle Vecchie Segherie un evento domenicale in compagnia di buone letture e musica per un appuntamento da non perdere.

Valerio Millefoglie, autore barese ma romano di adozione, musicista, scrittore e giornalista, sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie domenica 3 marzo alle 19 con Tutti vivi (Mondadori), il libro con cui torna in libreria. A condurre il dialogo con l’autore sarà Vincenzo Membola.

L’evento vedrà ospite speciale Bruno Bug, rapper biscegliese ed ex concorrente di X-Factor, in tema con le pagine del romanzo-reportage di Millefogli che si muovono nel racconto di una vicenda legata alla musica trap e rap. Al centro del libro, infatti, l’eredità che quattro ragazzi di vent’anni lasciano ai genitori e agli amici, un’indagine attraverso la musica e le parole su cosa rimane di noi quando non ci siamo più.

Nella notte tra il 10 e l’11 gennaio 2022, Elisa Bricchi, Domenico Di Canio, Costantino Merli e William Pagani, quattro amici tra i venti e ventitré anni, si ribaltano con l’auto nel fiume Trebbia, nel piacentino, e muoiono annegati. Fanno parte di un collettivo di musica rap e trap, i genitori trovano le canzoni nel computer di William, il produttore musicale, e decidono di prendere in eredità la ì musica dei figli. Fondano un’etichetta discografica, pubblicano tre album, organizzano concerti per farli ascoltare e mettere in circolo le loro voci ma soprattutto studiano le loro canzoni, con cui scoprono parti che non conoscevano dei figli.

Partendo dalle parole delle canzoni ma anche da quelle raccolte nel corso di due anni di interviste a chi li conosceva, Valerio Millefoglie svolge e riavvolge il tempo prima e dopo l’incidente, raccontando cosa succede quando si perde un figlio, un fidanzato, un amico, ma anche di come la musica possa diventare un punto di incontro postumo tra genitori e figli, e di quell’istante – i venti anni – in cui pensiamo di avere tutto il tempo per essere e diventare ciò che sogniamo.