Valeria Alpi presenta il suo nuovo libro alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Questa sera, 10 dicembre le Vecchie Segherie Mastrototaro ospiteranno la giornalista e scrittrice Valeria Alpi per la presentazione del suo nuovo libro “La voce a te dovuta. Donne con disabilità e violenza di genere”, pubblicato da Edizioni La Meridiana. L’incontro, aperto al pubblico, avrà inizio alle 18:30 e sarà moderato da Elvira Zaccagnino, direttrice editoriale della casa editrice.

Nel volume, l’autrice affronta un tema ancora poco raccontato: la violenza subita dalle donne con disabilità, spesso resa invisibile da barriere culturali, sociali e istituzionali. Partendo dal proprio vissuto e intrecciandolo con testimonianze, interviste e casi di studio, l’autrice dà voce a una realtà complessa, invitando a riconoscerne la gravità e a promuovere percorsi concreti di tutela, giustizia e consapevolezza.

Durante la serata è previsto anche l’intervento di Giovanna Capirro, operatrice del Centro Antiviolenza SAVE, che insieme ad Alpi offrirà spunti di riflessione su un fenomeno tanto delicato quanto urgente. Un appuntamento pensato per stimolare il dialogo e sensibilizzare la comunità su un tema che richiede ascolto, attenzione e impegno collettivo.