User Manual, mostra di arte sperimentale all’aranceto di Controcorrente

Kermesse in data singola prevista oggi, sabato 24 settembre, all’aranceto del Controcorrente SOS. User Manual si presenta come una mostra di arte sperimentale, dove il visitatore può trovare numerose opere di artisti pugliesi e non, legate dal filo tematico “rapporto emozioni – corpo”. Sullo stesso topic potranno essere trovate installazioni con cui si potrà interagire, al fine di indagare la connessione tra fisicità e sentimento.

La mostra è ideata dalla biscegliese Lucrezia “Kingo” Mazzilli, che si è avvalsa all’associazione culturale “BAC – BISCEGLIE ARTE CULTURA” per la realizzazione pratica.

“Oltre ai membri di BAC – dichiara Mazzilli – ci tengo a ringraziare lo staff di Controcorrente, U Takkn, e Claudia Di Liddo per il fondamentale supporto”.

La mostra è gratuita ed ad ingresso libero: apertura alle ore 19 presso Controcorrente – via Bisceglie, 68 (Trani)