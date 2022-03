Un’opera all’asta in favore del popolo ucraino, l’iniziativa di Enzo Abascià

«Anche in questa occasione vorrei essere presente con un mio contributo. Metto a disposizione di un’asta virtuale questo mio acquerello che racconta simboli e speranze rivolte ad un evento storico che ci sta travolgendo», con questo post sul personale profilo Facebook, l’insegnante e artista biscegliese Enzo Abascià ha messo all’asta una sua creazione artistica. Il ricavato servirà interamente all’acquisto di farmaci e beni di prima necessità per il popolo ucraino.

«L’asta», spiega Abascià, «sarà condotta da me sulla mio profilo Facebook che verrà di volta in volta monitorato. Chiamo a raccolta tutti i miei collezionisti, tutti gli estimatori e anche a chi volesse avere per la prima volta una mia opera in casa», tiene a evidenziare l’artista biscegliese.

Un gesto, come lo definisce il professor Abascià, «sano e che ci unisce». Nome dell’opera: “Perché la vita vale molto di più!”. Acquerello e tecnica mista su carta – Febbraio 2022 – 70×70.

La base d’asta, già ampiamente superata, è di quaranta euro. Ad aggiudicarsi l’opera sarà chi, allo scadere dell’asta, sabato 5 marzo alle 13:00, avrà avanzato l’offerta più alta.