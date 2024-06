“Uno per tutti tutti per uno”, lezione-concerto del New Chorus alle Vecchie Segherie

Oggi, domenica 30 giugno alle ore 19, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano la lezione concerto “Uno per tutti tutti per uno” a cura del New Chorus e del Maestro Pietro Simone. Una serata musicale speciale che conclude il workshop che il coro polifonico biscegliese, diretto dal Maestro Marzia Pedone, ha seguito con il vocal coach di fama nazionale.

“Da una grande amicizia nasce una straordinaria collaborazione con il Maestro Pietro Simone, cantante lirico con alle spalle una carriera artistica eccezionale in quanto ha cavalcato tanti teatri importanti (tra cui il Teatro alla Scala di Milano, il Maggio Musicale Fiorentino, l’Accademia di S. Cecilia e il Teatro dell’Opera di Roma) e ha collaborato con direttori d’orchestra di fama mondiale come Zubin Metha, Giuseppe Sinopoli, Claudio Abbado, Riccardo Muti, Ennio Morricone e molti altri”, sottolinea Marzia Pedone che inoltre spiega: “Il workshop è pensato per aiutare i cantanti non professionisti a lavorare con la propria voce, rafforzarla e rendendola più duttile per ottenere l’espressività richiesta dalla musica”.

Durante il concerto, che spazierà nel repertorio da Mozart a Morricone, il pubblico sarà coinvolto attivamente. Gli spettatori potranno assistere alle fasi di preparazione e riscaldamento prima di un concerto e sentirsi parte del processo artistico.

“Il titolo del workshop riflette la dinamica fondamentale del lavoro di un coro: ogni singolo cantante contribuisce al successo del gruppo e, insieme, tutti collaborano alla realizzazione del successo del singolo”, dichiarano infine gli organizzatori.

Il coro sarà accompagnato al pianoforte dal Maestro Emanuele Petruzzella. L’ingresso è libero.