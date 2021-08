Universo Salute ospita il finale di “Libri nel Borgo Antico” con il concerto di Antonella Ruggiero”

Prosegue il calendario di eventi per i 99 anni dell’Opera Don Uva, in prospettiva dell’ormai imminente celebrazione del Centenario di fondazione della Casa Divina Provvidenza oggi, lunedì 30 agosto, l’Opera Don Uva ospita l’evento conclusivo del festival letterario nazionale “Libri nel Borgo Antico”.

La serata finale, intitolata “Una favola vera verso il futuro”, si articola in due fasi: alle ore 19 – con ingresso da Piazza Sant’Agostino – talk-show condotto da Alfredo Nolasco sul tema “La costante attualità del pensiero di Don Uva verso il centenario di fondazione dell’Opera”, con gli interventi di Marcello Veneziani, giornalista e scrittore, Paolo Telesforo, Amministratore Delegato Universo Salute, e suor Annateresa Valentini, della Congregazione Ancelle Divina Provvidenza.

Alle ore 21, sul piazzale della Basilica San Giuseppe – con ingresso da Via Bovio, n. 78 – è in programma l’atteso concerto di Antonella Ruggiero intitolato “Elettroshock” – Recital per Alda Merini – con Cosimo Damiano Damato, voce narrante, e Roberto Olzer al pianoforte.

Si accede gratuitamente previa registrazione sul sito: www.librinelborgoantico.com

Per le nuove disposizioni anti-covid, gli ospiti sono pregati di munirsi di Certificato Verde (Green Pass).