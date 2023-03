Università Luiss e Libri nel Borgo Antico ancora insieme per il progetto “I SoGNALIBRI”

Si rinnova per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra Libri nel Borgo Antico e l’Università Luiss “Guido Carli” di Roma, per la realizzazione del progetto “SoGNALIBRI”. “Siamo molto orgogliosi di poter riproporre quest’iniziativa – spiega Alessandra Di Pierro, presidente dell’Associazione Borgo Antico – che, nelle due edizioni precedenti, ha già permesso a cinque studenti del nostro territorio di partecipare alle Summer School della Luiss”.

Il progetto “SoGNALIBRI” nasce proprio dalla collaborazione fra l’Associazione Borgo Antico e la Luiss “Guido Carli” e si concretizza in un percorso di avvicinamento alla lettura e alle professioni culturali dedicato a studenti e appassionati di lettura, a partire dai 14 anni e senza limiti di età. Il cammino dei “SoGNALIBRI” prende l’avvio a giugno, per proseguire fino alla fine di agosto, con la partecipazione attiva dei ragazzi al Festival Libri nel Borgo Antico. “I SoGNALIBRI entrano a far parte a pieno titolo dell’organizzazione del Festival – spiega la presidente Di Pierro – fino a essere coinvolti come moderatori nelle presentazioni dei libri durante le serate”.

E anche quest’anno, gli studenti di scuola superiore, che parteciperanno all’organizzazione del Festival letterario di Bisceglie come volontari, potranno aspirare all’assegnazione di tre borse di studio erogate dalla Luiss. Nei prossimi giorni, l’Associazione Borgo Antico pubblicherà sul sito www.librinelborgoantico.it il bando per la partecipazione alla selezione. Gli studenti più meritevoli saranno premiati con una borsa di studio per la frequenza della Luiss Orientation 3 Summer School per studenti del terzo anno, che consente di orientarsi tra le aree accademiche economiche, giuridiche e sociali e permette di seguire un orientamento trasversale sui corsi di laurea in Medicina e Ingegneria, grazie alla partnership con l’Università Campus Bio-Medico di Roma; una borsa di studio per la frequenza della Luiss Orientation 4 Summer School per studenti del quarto anno della scuola superiore, che consente di seguire lezioni esperienziali del primo anno sulle diverse discipline della Luiss e del Campus Bio-Medico; una borsa di studio per la frequenza della Luiss Writing Summer School, che permette di conoscere i segreti della scrittura cinematografica e della sceneggiatura per serie televisive.

“Di anno in anno, grazie alla guida del professor Roberto Costantini, dirigente e docente dell’Università Luiss – sottolinea Alessandra Di Pierro – cerchiamo di migliorare la nostra offerta, anche e soprattutto grazie alla collaborazione di formatori volontari, docenti delle scuole locali che nel corso dell’estate dedicano del tempo al nostro progetto. Perché, come sempre, il fine ultimo di ogni nostra idea è liberare e mettere in rete le migliori energie del nostro territorio”.