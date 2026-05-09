Una vita nel mondo dello spettacolo: Lucio Presta ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro

Una carriera nel mondo dello show business tra management, produzioni, traguardi e sfide. Lucio Presta, agente che ha fatto la storia dello spettacolo in Italia, sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro oggi 9 maggio alle 19:30.

Durante la serata, che sarà moderata da Federico Zecca e Angela Bianca Saponari, docenti del Dams dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, l’autore presenterà “L’urgano. Sole, fulmini e saette” (Piemme Edizioni), il libro in cui racconta il suo variegato percorso professionale. Un viaggio dietro le quinte della tv, l’osservatorio privilegiato dal quale Lucio Presta ha scritto pagine di televisione italiana.

Il libro di Lucio Presta si configura infatti come un mosaico di volti e colori, che racconta la sua vita al fianco di noti personaggi dello spettacolo italiano. Dalla politica alla cultura, passando per la musica, Presta ha curato gli interessi, tra gli altri, di Roberto Benigni, Antonella Clerici, Amadeus e Gianni Morandi. Aneddoti, retroscena, curiosità, ma anche litigi e battaglie: una sintesi di 47 anni di carriera ricchi di esperienze, conoscenze e sogni.