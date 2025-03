“Una notte al museo delle fiabe” alle Vecchie Segherie Mastrototaro con Silvia Ballestra

Il fascino senza tempo delle storie: questo il cuore del prossimo incontro in programma alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie. Appuntamento oggi, 22 marzo, alle ore 19:00, con Silvia Ballestra per la presentazione di “Una notte al museo delle fiabe” (Laterza), in dialogo con Elisabetta Todisco. Si tratta di un libro che esplora il potere delle storie nel plasmare il nostro immaginario e il nostro presente.

Le fiabe non sono solo racconti per bambini: sono strumenti di conoscenza, lezioni di coraggio e intelligenza, specchi delle nostre paure e speranze. Silvia Ballestra ci accompagna in una notte speciale al Grimmwelt di Kassel, il museo dedicato ai Fratelli Grimm, dove ha vissuto un’esperienza unica tra personaggi, storie e fantasmi letterari.

Attraverso le pagine di “Una notte al museo delle fiabe”, l’autrice riflette sul ruolo delle donne nella tradizione narrativa, dalle narratrici orali alle scrittrici che hanno dato voce a un universo spesso rimasto nell’ombra. Un viaggio tra incanto e realtà, dove le parole prendono vita e ci insegnano a guardare il mondo con occhi nuovi. L’ingresso è libero.