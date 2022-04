Una mostra di lampade processionali al Museo Don Pasquale Uva

Una mostra dedicata alle lampade processionali sarà inaugurata oggi sabato 9 Aprile presso il Museo Don Pasquale Uva a Bisceglie e rimarrà aperta al pubblico dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.30 con ingresso gratuito. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione S.E.C.A., da Universo Salute Opera Don Uva e dalle Ancelle della Divina Provvidenza di Bisceglie.

Da secoli, in tutti i centri pugliesi, quello della processione è un rito antico, espressione di sofferta e partecipata religiosità, ancorata ad una tradizione che si trasmette da generazione in generazione, da padre a figlio. Ecco allora sfilare in bell’ordine, lampioni processionali, torce e lanterne con i vari i segni della Passione.

“La mostra, doverosa tappa di riflessione sul periodo pasquale, espone oggetti che rappresentano i simboli della Passione, solitamente fatti sfilare durante le processioni, alcuni dei più antichi lampioni processionali e una preziosa coppia di lampade processionali della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza”, scrivono gli organizzatori. “Anche tra questi oggetti esistono tipologie diverse: i più antichi sono databili agli inizi dell’1800. È bene specificare che con il termine “lampione” si intende una lanterna portatile, composta da un’asta metallica che sostiene un telaio completato da qualche vetrino trasparente o traslucido o ancor meglio colorato. Esistono anche altri Lampioni, un tempo obbligatori nelle celebrazioni liturgiche e processionali, ma di norma costituiti da corpi in metallo prezioso variamente modellati con vetri chiari o dipinti, o altri materiali traslucidi come la carta pergamena o la tela semplicemente cerata. Storicamente le Processioni della Settimana Santa erano illuminate da questo tipo di lampioni o lanterne”.

L’ingresso è gratuito. Si ricorda che per l’accesso sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti. Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.