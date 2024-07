Un pomeriggio di Storia e Arte locale a Villa Giulia con l’architetto Giovanni Di Liddo

Ospite delle Suore Alcantarine di Villa Giulia, l’UNITRE di Bisceglie, grazie alla presenza e collaborazione dell’Architetto Giovanni Di Liddo, immergerà il pubblico in un pomeriggio di Storia e Arte locale nel racconto e proiezione di immagini inedite inerenti alla storia dell’ex struttura del Monastero di San Luigi.

L’architetto Di Liddo accompagnerà virtualmente gli spettatori, nel passato e nel presente, ricalcando tutte le fasi di nascita e sviluppo del monastero delle clarisse che ha vissuto proprio nel 2019 i suoi cinquecento anni dalla fondazione.

Un racconto che si snoderà tra aneddoti, dati storici, personaggi e architettura che trasporteranno, virtualmente, gli ospiti l’interno dell’antica struttura sino ad oggi mai vista e scrutata al suo interno da nessun visitatore esterno.

L’appuntamento è per oggi, venerdì 12 luglio, ore 19.30 presso il cortile di Villa Giulia, in via Aldo Moro; l’ingresso è gratuito.

Sarà gradito un libero contributo da devolvere interamente alle Suore di Villa Giulia che si fanno carico di aiutare tanti bambini anche d’estate.