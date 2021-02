“Un po’ come noi”: brano inedito dell’Hdemia musicale Zamar / VIDEO

L’Hdemia musicale Zamar di Bisceglie ha pubblicato un brano inedito dal titolo: “Un po’ come noi”, corredato da un videoclip in cui fanno da sfondo alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra città, tra cui il Castello, grazie alla partecipazione dell’associazione Zonaeffe.

Una storia d’amore, con i suoi alti e bassi, è il fulcro della canzone, interpretata dal talentuoso Ermanno Lusco, allievo di canto, e scritta da Luca Mele e dal maestro Fabio Di Liddo; arrangiata, eseguita e registrata in collaborazione con i maestri della scuola di musica: Daniele Lamarca al basso, Fabio Di Liddo al piano e tastiere, Edoardo Papagni alle chitarre, Costantino Massaro alla batteria ed Annamaria Carrieri, vocal coach. Nico Battaglia, della “+_vicino production”, si è occupato di mixare e masterizzare il brano.

Il videoclip, invece, è stato interamente realizzato dalla videomaker biscegliese Gioia Tafone, con la partecipazione di Annamaria Carrieri, Pietro Lampedecchia e Gabriella Rigante; a completare la cornice, alcune scene di Cottobro.

“Dietro ogni progetto c’è il desiderio di promuovere e incoraggiare i talenti musicali del nostro territorio a livello locale e perché no, anche a livello nazionale e internazionale. In questo progetto abbiamo svolto un lavoro di squadra con il nostro staff per supportare Ermanno, giovane biscegliese che in poco tempo ha scoperto il suo talento canoro”, sottolinea il direttore dell’Hdemia Zamar, Daniele Lamarca.