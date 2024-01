Un nuovo format artistico dell’Orchestra Biagio Abbate per le famiglie e i più piccoli

Nasce il format “Famiglie all’opera”: una serie di concerti voluti e pensati per le famiglie e per bambini e ragazzi di tutte le età, con l’obiettivo di avvicinare grandi e piccini alla musica e all’arte in genere grazie ad un progetto multidisciplinare che unisce musica, teatro e danza.

La prima messa in scena sarà “Lo Schiaccianoci”, spettacolo ispirato al celebre balletto del compositore russo Čajkovskij, che promette di essere un’esperienza unica che unisce la magia della musica classica all’eleganza e alla grazia della danza grazie ad una delle composizioni più amate di tutti i tempi capace di trasportare il pubblico in un mondo incantato.

L’evento si terrà domenica 14 gennaio presso il Teatro Politeama Italia: un’esperienza innovativa con la musica dell’Orchestra Biagio Abbate ed il balletto a cura del Corpo di ballo degli allievi dell’indirizzo coreutico del Liceo Statale “Leonardo da Vinci” ed il coordinamento coreografico a cura delle Docenti Cinzia Daddato, Carmen Ventrice, Francesca Beatrice Vista, con la speciale partecipazione dell’attore Francesco Tammacco.

La direzione artistica di Famiglie all’opera è affidata al M° Claudia Lops, biscegliese, da sempre attiva nel campo della formazione con i più piccoli. Porta alle ore 17:00. Inizio alle ore 17:30.

È possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino, oppure online tramite questo link: https://politeamaitalia.com/lo-schiaccianoci/