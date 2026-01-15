Un libro per ricordare il “dotto Abate” Francesco Paolo Cocola: la presentazione al Circolo Unione

Una serata dedicata alla memoria di un protagonista fondamentale della cultura biscegliese: Monsignor Francesco Paolo Cocola, il “dotto Abate di S. Adoeno” al centro di un volume curato da Massimo Ingravalle e pubblicato da Adda Editore con gli auspici e il sostegno dell’Associazione Borgo Antico.

Venerdì 16 gennaio, alle ore 19, nel salone “Di Gregorio” del Circolo Unione di Bisceglie (via Aldo Moro, 40) l’autore del libro dialogherà con Ida Lucia Musci per approfondire la vita e l’opera di un intellettuale conosciuto soprattutto per il Vocabolario dialettale biscegliese-italiano pubblicato un secolo fa, ma che Ingravalle, nella sua pubblicazione, ricostruisce nella sua interezza di religioso e studioso.

Attraverso una narrazione accurata, l’autore ne illumina vita, opere e pensiero, aggiungendo una tessera preziosa al mosaico della storia locale. La monografia, infatti, celebra l’importanza della memoria come fondamento dell’identità comunitaria e va ad impreziosire la già ricca collana di pubblicazioni che l’Associazione Borgo Antico ha dedicato negli anni al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Previsti i saluti di Donato De Cillis, Presidente del Circolo Unione, e di Alessandra Di Pierro, Presidente di Associazione Borgo Antico. La conversazione sarà introdotta da un intervento di Sergio Silvestris, fondatore del festival Libri nel Borgo Antico. L’ingresso è libero.