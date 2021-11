“Un giro d’olio”, itinerario cicloturistico con degustazione a cura di Biciliae Fiab

Biciliæ Fiab organizza per domenica 28 novembre una passeggiata in bicicletta alla scoperta delle tradizioni legate all’ulivo e al suo frutto.

Il ritrovo alle ore 9:30 è in piazza Regina Margherita di Savoia. Il ciclotour per le vie dell’olio partirà alle 9:45. Sarà possibile assistere alla raccolta delle olive e scoprire i processi antichi e nuovi della lavorazione dell’oro verde biscegliese accompagnati da un agronomo. Verrà inoltre effettuata una visita alla coopagricola Torre Maestra con degustazone di olio extravergine di oliva.

La partecipazione alla passeggiata in bicicletta è aperta a tutti ed è gratuita per i soci Biciliæ, assicurazione obbligatoria per i non soci (3 euro). Possibilità di tesserarsi alla partenza.

L’evento è organizzato da Biciliæ FIAB, con la collaborazione della coopagricola Torre Maestra. Con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

Il ciclotour “Un giro d’olio” è inserito in Mediterraneo, festival d’autunno, musica, teatro, dialoghi, spettacoli in programma a Bisceglie fino al 12 dicembre. Qui il programma completo: su https://www.sistemagaribaldi.it/mediterraneo/