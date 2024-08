Un fine settimana dedicato al dialetto nel Borgo delle Meraviglie di Bisceglie

Un weekend dedicato al dialetto biscegliese quello che sta per iniziare nel Borgo delle Meraviglie. Appuntamento oggi, in Piazza Duomo, alle ore 19.30, con “La Pettèghe du Dialétte” a cura del poeta e scrittore in vernacolo Nicola Ambrosino. Un modo per conoscere il dialetto biscegliese in maniera ironica e divertente, utilizzando parole e immagini di una volta. La prima lezione è dedicata alla “famigghie” – famiglia – e a tutti i termini vernacolari legati ad essa. È prevista, nel corso della serata, anche la partecipazione di Franco Carriera.

Grande serata quella di domenica 4 agosto, alle ore 20, in Piazza Duomo, con la “Notte dei dialetti”, con alcuni dei migliori Poeti, Cantanti, Menestrelli e Attori dialettali di Terra di Puglia. La direzione artistica è sempre a cura di Nicola Ambrosino. Interverranno: Michele Aprile (Bari), Damiano Bove (Bitonto), Franco Carriera (Bisceglie), Beppe Carone (Bari), Nicola Cutino (Bari), Tina De Santis (Bitonto), Martino A. Fumarola (Martina Franca), Giacomo Loconsole (Bari), Franco Paolo Marra (Taranto), Carlo Monopoli (Bisceglie), Sebastiano Monopoli (Trani), Giovanni Nardelli (Martina Franca), Demetrio Rigante (Bisceglie), Vito Romita (Bari), Vito Tanzella (Casamassima), Cosimo Ventrella (Bari), Rodolfo Ventrella (Bari), Maria Rosa Vinci (Martina Franca), Giovanni Zeverino (Santeramo in Colle), Rosaria Zonno (Bari).

Sarà ovviamente possibile per i partecipanti percorrere via Cardinale Dell’Olio e visitare le attività commerciali, le botteghe artigiane e artistiche che, in occasione del Borgo delle Meraviglie, hanno riaperto nel centro storico, per far rivivere quella parte della città che in passato ha rappresentato un centro nevralgico di crescita e sviluppo socio-economico.

È possibile rimanere aggiornati su tutti gli eventi e i laboratori del Borgo delle Meraviglie seguendo le pagine social ufficiali dell’iniziativa.

La 5a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.