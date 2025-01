Un evento al Circolo Unione per celebrare la Giornata Nazionale del Dialetto

L’edizione 2025 della “Giornata Nazionale del Dialetto” – da anni riconosciuta dal Comune di Bisceglie anche come “Giornata Locale del Dialetto” – su iniziativa de La Canigghie de Vescègghie, associazione per la salvaguardia e valorizzazione della lingua locale, e della Pro Loco sezione di Bisceglie, si svolgerà a Bisceglie oggi, 17 gennaio, primo giorno di Carnevale.

Alle ore 18.30, presso la sede del Circolo Unione in via Aldo Moro n. 38, alla presenza del sindaco Angelantonio Angarano, il programma prenderà il via con “Preghéire o Generòle amènde de la guèrre”: una video-poesia del poeta Demetrio Rigante. A seguire, spazio al dialetto poetico con un percorso di versi dei maggiori poeti biscegliesi dialettali del passato e contemporanei a cura dei poeti e attori teatrali Nicola Ambrosino, Franco Carriera, Natale Di Leo, Nicola Losapio, Anna Lozito, Pietro Mastrodonato (CompagniAurea di Francesco Sinigaglia), Demetrio Rigante e Gianfranco Todisco.

Si passerà poi ai saggi teatrali a cura del poliedrico attore Carlo Monopoli, degli attori della Compagnia dei Teatranti (Elida Musci e Michele Schiavone) e della Compagnia Dialettale Biscegliese (Uccio Carelli, Franco Di Bitetto, Vincenzo Lopopolo, Francesco Mastrodonato e Pino Tatoli). Interverranno, tra gli altri, anche Tommaso Fontana, presidente dell’Associazione La Canigghie, Pierpaolo Sinigaglia, presidente della Pro Loco di Bisceglie, Nicola Gallo, vice presidente de La Canigghie, Luca De Ceglia, scrittore e giornalista. Al pianoforte, il maestro Mauro Dell’Olio. La conduzione della serata è affidata a Donato De Cillis, presidente del Circolo Unione di Bisceglie.

Nei giorni a seguire, come per il passato e su richiesta delle scuole interessate, a cura de La Canigghie saranno possibili incontri mirati sul Dialetto di Bisceglie con docenti e alunni di classi della Scuola secondaria di primo grado e delle scuole elementari biscegliesi.

L’accesso è libero fino a esaurimento posti.