Un disegno del biscegliese Giulio De Toma scelto dal creatore di Breaking Bad per un artbook

Breaking Bad, fra le serie televisive più acclamate e popolari degli anni Duemila, ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo degli spettatori di tutto il mondo. La trasformazione del protagonista Walter White – da morigerato insegnante di chimica del liceo a spregiudicato criminale – ha ispirato migliaia di artisti a reinterpretare in modo creativo le scene più memorabili dello show televisivo e i suoi personaggi complessi e sfaccettati.

Incuriosito dalla proliferazione di opere d’arte ispirate a Breaking Bad in tutto il mondo, il creatore della serie Vince Gilligan ha pensato di documentare l’ampiezza e la profondità di questo fenomeno nel libro “99.1% Pure: Breaking Bad Art ” (Insight Editions), selezionando personalmente, insieme al team della serie, le migliori fan-art dedicate allo show da lui ideato.

Tra queste, anche l’illustrazione dell’animatore e disegnatore biscegliese Giulio De Toma, che ha ritratto alcuni dei personaggi più conosciuti di Breaking Bad in uno sketch che riempie due pagine del ricco artbook. Negli ultimi mesi, l ’artista biscegliese è stato impegnato anche nella lavorazione di una serie animata tutta italiana per Netflix, che debutterà prossimamente sulla piattaforma streaming. Le illustrazioni scelte per il libro dedicato a Breaking Bad possono essere visualizzate in alta definizione sulla pagina Facebook di De Toma (CLICCA QUI) e su quella Instagram (CLICCA QUI).

“Sapere di aver ispirato altri artisti in tutto il mondo è la gratificazione più grande”, ha dichiarato Gilligan presentando il volume. “Volevamo celebrare questi fan, la bellezza della loro arte. Tutti loro vedono il mondo attraverso una lente unica. E questa è la cosa più importante: comunicare la tua visione del mondo attraverso la tua arte”.