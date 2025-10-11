Ultimo appuntamento dell’anno con lo SdraiaLibro: domani in Piazza Duomo / VIDEO

Domenica 12 ottobre, dalle 10 alle 13, Piazza Duomo a Bisceglie si trasformerà ancora una volta in una grande biblioteca all’aperto per l’ultimo appuntamento del 2025 con lo SdraiaLibro, l’iniziativa che per tutta l’estate ha animato il centro storico cittadino, regalando ai visitatori la possibilità di scegliere o scambiare libri gratuitamente.

L’evento, promosso dall’Associazione Borgo Antico, ha coinvolto centinaia di persone in un’esperienza culturale unica, rendendo la lettura un momento di condivisione collettiva tra i vicoli e le piazze della città vecchia. Grazie al progetto, oltre 4.000 libri sono stati messi a disposizione del pubblico, permettendo a tanti appassionati di riscoprire il piacere di un buon libro, all’ombra dei monumenti e delle architetture storiche di Bisceglie.

Per celebrare la chiusura dell’edizione 2025, i partecipanti potranno acquistare una bag ecologica del festival “Libri nel Borgo Antico” al prezzo simbolico di 10 euro, ricevendo in cambio 10 libri in regalo tra migliaia di titoli disponibili. Romanzi, gialli, saggi, volumi di storia e di letteratura: una vasta selezione pensata per soddisfare i gusti più diversi e arricchire le librerie personali.

Lo SdraiaLibro si conferma così un appuntamento amatissimo da cittadini e turisti, capace di unire sostenibilità, cultura e socialità. L’ultimo incontro dell’anno rappresenta un’occasione speciale per portare a casa nuove letture e chiudere simbolicamente un’estate dedicata alla condivisione del sapere e alla valorizzazione del patrimonio culturale del centro storico di Bisceglie.