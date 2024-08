Ultimi giorni di eventi e laboratori per il Borgo delle Meraviglie

Ultimi giorni di attività nel centro storico biscegliese per la quinta edizione del Borgo delle Meraviglie. Venerdì 23 agosto, alle ore 19.30 in Piazza Duomo, appuntamento finale con la “bottega del dialetto” a cura del poeta e scrittore Nicola Ambrosino. Tema di questo appuntamento sarà “Féste e Maletèimbe”, ovvero feste e brutti tempi, affrontato con ironia e con il supporto di immagini di repertorio. Ad affiancare Ambrosino ci sarà, come consuetudine, anche Franco Carriera.

Sabato, domenica e lunedì, alle ore 18, tre imperdibili appuntamenti per i più piccoli a cura dell’illustratrice biscegliese Lucrezia Mastrapasqua. Venerdì 24 ci sarà un laboratorio di disegno e pittura dedicato al “giardino di Matisse”, uno dei più noti artisti del XX secolo, esponente di maggior spicco della corrente artistica dei Fauves. Le attività sono consigliate ai ragazzi tra gli 8 e i 16 anni.

Domenica, stessa ora, spazio al disegno dal vivo in piazza e infine lunedì si chiuderà con le letture ad alta voce per i più piccoli. Tutte le attività sono con prenotazione obbligatoria al 3496761649.

Martedì 27 agosto ultimo appuntamento con “Cantando e conversando in inglese”, a cura di English Club: simpatico laboratorio per imparare l’inglese destinato ai bambini dagli 8 agli 11 anni. Anche in questo caso, la prenotazione è obbligatoria al numero 3474776709.

La 5a edizione del Borgo delle Meraviglie è stata organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.