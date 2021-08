Ultima domenica di agosto con il concerto all’alba “Ripalta Sunrise”

Appuntamento con la seconda edizione del “Ripalta Sunrise“, suggestivo concerto all’alba, organizzato dall’ “Associazione Ripalta Area Protetta – Pro Natura Bisceglie / Trani“, in programma domenica 29 agosto, sul terrazzamento delle Grotte di Ripalta.

L’evento, gratutito, patrocinato dal Comune di Bisceglie e realizzato in collaborazione con “Casale San Nicola”,

“Vecchie Segherie Mastrototaro”, Bar Mignon e Cartolibreria Ricchiuti, vedrà l’esibizione di Vincenzo Mastropirro, flautista, compositore e poeta, e di Leonardo Di Gioia, polistrumentista ruvese che nel 2019 è stato inserito, dall’American Accordionists’ Association, nella graduatoria mondiale dei 30 migliori fisarmonicisti contemporanei.

Per sublimare la suggestiva atmosfera del sorgere del sole verranno suonati brani sudamericani, tanghi di Astor Piazzolla e memorabili colonne sonore, oltre a composizioni di Vincenzo Mastropirro intervallate da momenti

poetici dello stesso autore.

Per partecipare al “Ripalta Sunrise”, è necessaria la prenotazione via mail (amorusoval@gmail.com), o tramite Whatsapp contattando il numero 3495865204.

Il raduno è fissato alle 3.30 di domenica 29 agosto in Via Calace. Non sono previsti parcheggi per automezzi ma sarà possibile fruire invece del servizio navetta gratuito messo a disposizione dei partecipanti, previa prenotazione.

Nel rispetto dell’area naturalistica, non vi saranno posti a sedere: è pertanto consigliato munirsi di

cuscini o stuoie, nonché di indossare un abbigliamento comodo e scarpe chiuse.

Nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid sarà necessario l’esibizione del green pass, di un certificato di guarigione da Covid-19 o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48h precedenti all’evento.