Tutto pronto per l’ottava edizione del Premio “Don Tonino Bello – Apostolo di Carità”

Il prossimo 13 maggio, alle ore 18:00, presso la Sala Convegni di Universo Salute Opera Don Uva, torna il Premio Internazionale “Don Tonino Bello – Apostolo di Carità”, giunto alla sua ottava edizione.

La figura di Don Tonino Bello continua ancora oggi a rappresentare una guida concreta per le comunità che credono nella forza dei piccoli gesti, nella vicinanza agli ultimi e nella capacità delle persone di costruire ogni giorno una società più giusta e umana. Ed è proprio questo il cuore del premio: raccontare e valorizzare donne, uomini, associazioni e realtà che, spesso lontano dai riflettori, trasformano i valori in azioni quotidiane.



I premiati si sono distinti nei campi della legalità, della giustizia, della solidarietà e del servizio alla comunità, nel segno di quell’umanità concreta che Don Tonino Bello ha insegnato a vivere ogni giorno, attraverso azioni semplici ma capaci di lasciare un segno: Felice Cimadomo (C.S. Carabinieri a.r.), Nicolò Francesco De Trizio (Carabinieri Nucleo Radimobile di Roma), Luigia Ficarella (già Responsabile CRSEC di Trani per la Regione Puglia), Francesco Giannella (magistrato coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari), Nicolò Mannino (fondatore e presidente Parlamento della Legalità Internazionale), Salvatore Nardi (funzionario Direttivo Pubblica Amministrazione).

Previste durante le serate le performance del Maestro Marzia Pedone (flautista, voce soprano) accompagnata dal pianista Maestro Mauro Dell’Olio. La conduzione della serata sarà affidata a Pina Catino, delegata di Sede presso la Federazione Nazionale.

La manifestazione si aprirà con il tradizionale Saluto alle Bandiere eseguito da una rappresentanza di alunni delle classi 4^E-F e 5^F-G del 2° Circolo Didattico “ Prof. V. Caputi” di Bisceglie, diretto dal Maestro Gianni Mazzone (Tenore). I docenti accompagnatori Massimo Angarano, Agata Angelico, Giulia Lamanuzzi, sarà presente il Dirigente scolastico prof. Giuseppe Tedeschi. Un momento fortemente simbolico sarà dedicato dagli stessi alunni alla lettura di Poesie sulla Pace.

A seguire i saluti istituzionali del sindaco Angelantonio Angarano, del Presidente Universo Salute Opera Don Uva dott. Giancarlo Pecoriello del dott. Marcello Paduanelli, direttore AA.GG dell’Opera don Uva.

Gli interventi alla cerimonia a cura del Presidente e Fondatore Archeoclub d’Italia Sede di Bisceglie – prof. Luigi Palmiotti che ha istituito il Premio, della madrina Angela Patrizia Tavani – Professore Associato Dipartimento di Giurisprudenza in Diritto Canonico ed Ecclesiastico, Università degli Studi di Bari “A. Moro”; del padrino Tommaso Fontana, già dirigente medico – Presidente Centro Studi Biscegliesi.



La commissione di onore è composta da: Giovanna Amedei, già Presidente Ordine dei Geologi della Puglia; Marina Labartino, giornalista; Maria Grazia Lamanuzzi, scrittrice; Rosanna Lauro, psicologa- psicoterapeuta; Nicola Lobosco, segretario di Presidenza di Assisi Pax International; Margherita Pasquale, storica dell’arte; Pierpaolo Sinigaglia, SOMS Roma Intangibile- Pro Loco – Com. Feste Patronali-

