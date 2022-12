Tutto pronto per la IX edizione del Presepe Vivente a Bisceglie / INFO

Ritorna il “Presepe Vivente”, giunto alla sua IX edizione, organizzato dall’associazione Schára O.d.V e patrocinato dal Comune di Bisceglie, la manifestazione vanta anche il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia e della Provincia B.A.T.

Il presepe, organizzato nel ricercato stile napoletano del ‘700, sarà ambientato nella cornice del borgo antico di Bisceglie. L’ingresso sarà a gruppi guidati, a partire da Largo Tre Archi, nei pressi della Chiesa di Sant’Adoeno.

Quest’anno il presepe vivente verrà messo in atto in 4 serate, già annunciate nei giorni scorsi sulle pagine social dell’associazione, che saranno il 18, 26 e 30 Dicembre ed il 7 Gennaio 2023, con apertura al pubblico alle ore 19:00. I visitatori saranno immediatamente catapultati in un viaggio temporale, nel quale antichi mestieri, come il calzolaio, il fabbro o la tessitrice, riprendono vita nelle vie del borgo, dove incontrare anche Pulcinella, la meretrice, la zingara, gli artisti e i nobili che condurranno alla visione della suggestiva natività.

“Sarà certamente una notte magica – si legge nella nota a firma del presidente Alessandro Valente – grazie al contributo di più di cento volontari, residenti e tutte le attività commerciali che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Per restare sempre aggiornati e prenotare l’ingresso al presepe vivente basta inviare un messaggio al numero WhatsApp 327 060 4316”.